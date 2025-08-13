Ричмонд
Гаджеты мешают развитию речи у малыша: психолог объяснила связь

Психолог Токарчук: гаджеты могут стать причиной низкого словарного запаса детей.

Источник: Комсомольская правда

Современные дети все больше времени проводят за экранами гаджетов, и это не всегда полезно для их развития. Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук рассказала KP.RU, как бесконтрольное «экранное время» влияет на речь детей и их словарный запас.

— Внимание ребенка за просмотром мультиков — непроизвольное. То есть ему не нужно сосредотачиваться и концентрироваться, он находится в пассивном состоянии. А вот когда мама, папа, взрослый человек разговаривает с ребенком, то он старается проговаривать слова, повторять их несколько раз, объяснять их значение, — пояснила специалист.

Неограниченное время за экраном, по словам психолога, может стать причиной того, что ребенок имеет низкий словарный запас, ведь он не получает необходимое количество живого общения. Общение с взрослыми помогает малышам не только развивать речь, но и лучше понимать свои чувства и взаимодействовать с окружающими.

Как объяснила психолог, у маленьких детей быстро развивается «зависимость от видеоряда», что заставляет их проводить все больше времени у гаджетов. Реальный мир начинает восприниматься ими как менее интересный.