Мошенники под видом военкоматов крадут данные «Госуслуг»

По его словам, мошенников можно распознать по звонкам с мобильных номеров, созданию ощущения срочности и требованию сообщить коды из СМС или документы. Для защиты своих данных специалист рекомендует использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию через приложения и обращаться на «Госуслуги» только через официальный сайт или приложение. В случае подозрительного звонка эксперт советует сразу прекратить разговор и связаться с организацией через официальные контакты.