Жемчугов: сильная головная боль может быть признаком менингококка

Для менингококковой инфекции характерна очень сильная головная боль, отметил в разговоре с aif.ru доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Основной симптом — это головная боль, очень сильная, непроходящая и ничем не снимающаяся. Также у больных отмечается очень высокая температура, им больно смотреть на свет», — объяснил эксперт.
Кроме того, у больных наблюдается симптом выгибания спины (симптом Ласега) — человек не может согнуться вперед, он сгибается назад.
«Болезнь очень быстро развивается. Самый плохой симптом — яркая красно-синюшная сыпь на коже. Это признак менингококкового сепсиса, это уже совсем страшно», — добавил Жемчугов.
Ранее Роспотребнадзор проинформировал, что обстановка с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована. По данным ведомства, за год общее число инфицированных менингококком достигло 1,2 тысячи человек. Специалисты Роспотребнадзора связывали распространение этой опасной инфекции специалисты связывали, в частности, с миграционными процессами.