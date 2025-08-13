Жемчугов: сильная головная боль может быть признаком менингококка

Ранее Роспотребнадзор проинформировал, что обстановка с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована. По данным ведомства, за год общее число инфицированных менингококком достигло 1,2 тысячи человек. Специалисты Роспотребнадзора связывали распространение этой опасной инфекции специалисты связывали, в частности, с миграционными процессами.