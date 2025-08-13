Ричмонд
В Новосибирской области 99% картофеля заражено вирусами

Потери урожая могут достигать 30% и более.

Согласно информации, предоставленной ФИЦ ФТМ, распространенность вирусных заболеваний картофеля в Кемеровской области и Алтайском крае колеблется в пределах 52−54%. В Новосибирской области ситуация значительно серьезнее, где зараженность достигает 99%.

Мария Пыхтина указывает на то, что вирусные инфекции могут приводить к потерям урожая, достигающим 30% и даже более. По ее мнению, крайне важны оперативный контроль за распространением вирусов и создание эффективных методов диагностики. Как сообщает ТАСС, ученые уже разработали поликлональные антитела к PVY-вирусу, предназначенные для целей диагностики.

В перспективе научные сотрудники планируют разработку специализированной тест-системы, предназначенной для оперативного обнаружения инфекции на ранних стадиях.