В Новосибирской области 99% картофеля заражено вирусами

Мария Пыхтина указывает на то, что вирусные инфекции могут приводить к потерям урожая, достигающим 30% и даже более. По ее мнению, крайне важны оперативный контроль за распространением вирусов и создание эффективных методов диагностики. Как сообщает ТАСС, ученые уже разработали поликлональные антитела к PVY-вирусу, предназначенные для целей диагностики.