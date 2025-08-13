Форвард омского «Авангарда» рассказал о жёсткой дисциплине под руководством Буше

Котляревский отметил, что в «Тракторе» иногда позволяли больше свободы, а у Буше всё идёт по чётким правилам — команда действует как одно целое. Если тренер ставит задачу, её выполняют быстро и точно. Когда у кого-то возникают трудности, Буше старается объяснить и помочь, чтобы игрок исправил ошибки.