Форвард омского «Авангарда» рассказал о жёсткой дисциплине под руководством Буше

Форвард омского «Авангарда» Михаил Котляревский рассказал о работе с тренером Ги Буше и сравнил его с канадским специалистом Бенуа Гру из «Трактора». По словам Михаила, оба тренера придерживаются строгого канадского стиля, но Буше гораздо строже в своих требованиях. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».
Котляревский отметил, что в «Тракторе» иногда позволяли больше свободы, а у Буше всё идёт по чётким правилам — команда действует как одно целое. Если тренер ставит задачу, её выполняют быстро и точно. Когда у кого-то возникают трудности, Буше старается объяснить и помочь, чтобы игрок исправил ошибки.
Несмотря на строгий подход, Михаил подчеркнул, что Буше — позитивный человек, и по его поведению не скажешь, что тренер может быть жёстким. Такая дисциплина помогает команде работать слаженно и добиваться результата.