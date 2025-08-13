600 участников из 15 стран приехали на форум «Байкал» в Иркутской области

Международный молодежный форум «Байкал» стартовал в Ольхонском районе Иркутской области. В этом году его участниками стали 600 молодых людей из 46 регионов России и 15 стран. Форум проходит в 17-й раз и посвящен целям устойчивого развития — участники работают на семи тематических площадках, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.