600 участников из 15 стран приехали на форум «Байкал» в Иркутской области

Международный молодежный форум «Байкал» стартовал в Ольхонском районе Иркутской области. В этом году его участниками стали 600 молодых людей из 46 регионов России и 15 стран. Форум проходит в 17-й раз и посвящен целям устойчивого развития — участники работают на семи тематических площадках, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.
Программа форума включает направления: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодые политики», «Молодые педагоги», «Экология», «Лидеры муниципальных образований» и «Международные молодежные клубы».
С приветственными словами к участникам в видеообращении обратились губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и статс-секретарь — заместитель руководителя «Росмолодёжи» Денис Аширов.
«Приятно видеть столько активных, целеустремленных молодых людей, готовых менять мир к лучшему», — отметил Игорь Кобзев.
На церемонии открытия выступили депутат Госдумы Сергей Тен, министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, представители партнёрских организаций и директор форума Александр Манзула. Также участники исполнили гимн форума, познакомились с программой и руководителями направлений.
В образовательной программе — лекции, встречи с экспертами, диалоги с представителями власти, НКО и бизнеса. Запланированы культурные события, в том числе день диалога культур и этнические концерты.
«Программа этого года обещает быть насыщенной. Но главное — здесь собралась молодежь со всей России и из-за рубежа. Это отличная возможность для обмена опытом», — подчеркнула Маргарита Цыганова.
Первым спикером стал Владимир Волошин — предприниматель и сооснователь спортивных проектов, который прочитал лекцию «Бизнес как спорт».
Вечером прошёл концерт рок-группы «Сарма38». Коллектив исполнил патриотические композиции, включая песни из нового альбома, посвящённого участникам СВО.
Завершится форум 15 августа награждением победителей конкурса «Росмолодёжь. Гранты» и регионального конкурса социально значимых проектов.
Организаторы мероприятия — Правительство Иркутской области и региональное министерство по молодежной политике при участии полномочного представителя президента в СФО, поддержке «Росмолодёжи» и генерального партнера — Иркутской нефтяной компании.
