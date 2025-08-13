Раскрыто, что к раку поджелудочной приводит одна распространенная привычка

Систематическое употребление спиртных напитков способно повышать вероятность возникновения онкологического заболевания поджелудочной железы. О пагубных последствиях этой привычки сообщили исследователи из Майами, ссылается на информацию британское издание Daily Mail (DM).
Как подчеркивает газета, данный тип онкологии демонстрирует один из наихудших прогнозов по выживаемости среди всех видов рака. Специалисты установили, что злоупотребление алкоголем деструктивно влияет на клетки поджелудочной железы, провоцируя воспалительный процесс, который может стать причиной возникновения предраковых состояний.
Под чрезмерным потреблением спиртного понимается употребление не менее восьми стандартных порций еженедельно для женщин и пятнадцати для мужчин, согласно международным стандартам. Научные работники обнаружили, что для трансформации предраковых поражений в злокачественную опухоль необходимо наличие специфической мутации в гене Ras, регулирующем клеточный рост.
Более того, ученые отмечают, что рак поджелудочной железы входит в число наиболее летальных форм онкологических заболеваний в мире. Его ежегодно выявляют приблизительно у 460 тысяч человек, при этом первичные новообразования, метастазы и осложнения, ассоциированные с развитием данного типа опухоли, уносят жизни порядка 432 тысяч пациентов в год. В среднем лишь 9% больных преодолевают пятилетний рубеж выживаемости после постановки диагноза.
Дополнительно стоит отметить, что эта форма рака ежегодно уносит жизни свыше 9000 жителей Великобритании и 52 000 американцев, сохраняя один из самых низких показателей выживаемости среди всех онкологических патологий.
Читайте также: Московские хирурги спасли жизнь пациента редкой ампутацией нижней части тела.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.