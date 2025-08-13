Раскрыто, что к раку поджелудочной приводит одна распространенная привычка

Более того, ученые отмечают, что рак поджелудочной железы входит в число наиболее летальных форм онкологических заболеваний в мире. Его ежегодно выявляют приблизительно у 460 тысяч человек, при этом первичные новообразования, метастазы и осложнения, ассоциированные с развитием данного типа опухоли, уносят жизни порядка 432 тысяч пациентов в год. В среднем лишь 9% больных преодолевают пятилетний рубеж выживаемости после постановки диагноза.