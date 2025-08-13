Ричмонд
В Красноярск пытались ввезти зараженную трипсом мяту

В Красноярск пытались ввезти опасную мяту.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярске предотвратили ввоз 0,73 тонны зараженной свежей мяты. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, в результате лабораторных исследований в ней нашли опасного вредителя — западного цветочного трипса.

Пять партий зелени прибыли в наш регион из Армении. Весь товар уже прошел этап обеззараживания.

Западный цветочный трипс — очень опасный вредитель для овощеводства и цветоводства. Он значительно сокращает урожай овощных, фруктовых, технических и зеленных культур. Также насекомое может переносить вирусы растений.

