Путина на Аляске будут охранять в том числе агенты Секретной службы США

Путин будет находиться на американской территории.

Источник: АиФ Воронеж

Безопасность президента Российской Федерации Владимира Путина в штате Аляска будет обеспечивать и его охранники, и сотрудники Секретной службы Соединённых Штатов, заявил экс-агент американского федерального агентства Роберт Макдоналд.

«Когда президент Путин прибудет в Соединённые Штаты, у него будет его обычная личная охрана из РФ. И у него будет личная охрана из Секретной службы США», — сказал он в разговоре с агентством ТАСС.

Макдоналд отметил, что к деятельности служб охраны президентов «никогда не примешиваются» политическая обстановка, а также политические разногласия. Путин будет находиться на американской территории.

«Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в РФ», — заявил он.

Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва переговоров президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

