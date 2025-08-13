Игорь Кобзев сообщил о перебоях электроэнергии в Иркутской области

Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что в Тулуне в результате повреждения линии электропередачи временно прекратилась подача электроэнергии в 152 жилых дома и одно социальное учреждение, в то время как в Иркутске отключение затронуло 22 многоквартирных дома на улицах Костычева, Белобородова и Лермонтова. В поселке Железнодорожников Тулунского района аварийное отключение было оперативно устранено специалистами, минимизировавшими время отсутствия электроснабжения.