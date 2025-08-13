Ричмонд
Игорь Кобзев сообщил о перебоях электроэнергии в Иркутской области

С 08:00 12 августа до 08:00 13 августа произошло несколько аварийных отключений электроэнергии в Иркутской области.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

Наиболее масштабное нарушение затронуло населённые пункты Мамско-Чуйского района, где без света остались 622 жилых дома и 13 социальных объектов. Причиной стал повреждённый участок линии электропередачи протяжённостью 81,5 километров.

В других районах области зафиксированы менее значительные перебои. В Иркутском районе 200 домов временно обесточились из-за контакта веток с проводами. В Аларском районе 56 домов остались без электричества после ДТП, в котором пострадала опора ЛЭП. В Куйтунском районе причиной отключения стало повреждение трансформатора.

По данным энергетиков, большинство аварий уже устранено. В Тайшетском районе бригады продолжают обследовать линию электропередачи после обрыва провода. В остальных населённых пунктах подача электроэнергии полностью восстановлена.

Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что в Тулуне в результате повреждения линии электропередачи временно прекратилась подача электроэнергии в 152 жилых дома и одно социальное учреждение, в то время как в Иркутске отключение затронуло 22 многоквартирных дома на улицах Костычева, Белобородова и Лермонтова. В поселке Железнодорожников Тулунского района аварийное отключение было оперативно устранено специалистами, минимизировавшими время отсутствия электроснабжения.