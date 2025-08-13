Машина исполнителей теракта в «Крокусе» при погоне врезалась в микроавтобус

Автомобиль марки Renault, на котором исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались скрыться от полицейских, во время их преследования врезался во встречную машину и остановился после столкновения, следует из материалов уголовного дела.
ДТП произошло на трассе М-3 «Украина» в Навлинском районе Брянской области. За автомобилем с подозреваемыми вели погоню два экипажа дорожно-патрульной службы. Во время преследования сотрудники ДПС применили оружие, чтобы остановить автомобиль.
Полицейские прострелили переднее левое колесо и заднее машины.
«Водитель преследуемого автомобиля направил автомобиль в лобовое столкновение с микроавтобусом. В последний момент водитель микроавтобуса применил маневр уворота от удара. Несмотря на это, избежать столкновения не удалось. После удара Renault занесло, он остановился в центре проезжей части», — говорится в документах.
Уточняется, что машина столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter, в котором находились 14 пассажиров и водитель. Никто из лиц, ехавших во встречном автомобиле, не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не доехали до границы с Украиной 142 км. После ДТП, случившегося на трассе М-3, нападавшие, которые были в автомобиле, убежали в лес. Позже их задержали.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли 145 человек и ещё более 500 пострадали.