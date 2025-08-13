Машина исполнителей теракта в «Крокусе» при погоне врезалась в микроавтобус

Напомним, ранее стало известно, что четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не доехали до границы с Украиной 142 км. После ДТП, случившегося на трассе М-3, нападавшие, которые были в автомобиле, убежали в лес. Позже их задержали.