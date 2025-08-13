Гагин назвал проблемы, с которыми сталкиваются женщины в ВСУ

«Проблема женщин на фронте в том, что женщины от мужчин, естественно, очень сильно отличаются. Как минимум, встает вопрос гигиены. На передовой — это очень большая проблема, есть постоянная нехватка воды, гигиенических средств. Женщины не могут себе позволить такой же уход, какой был бы дома», — объяснил эксперт.