Гагин назвал проблемы, с которыми сталкиваются женщины в ВСУ

Женщины-военнослужащие ВСУ сталкиваются на передовой с рядом проблем, отметил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Проблема женщин на фронте в том, что женщины от мужчин, естественно, очень сильно отличаются. Как минимум, встает вопрос гигиены. На передовой — это очень большая проблема, есть постоянная нехватка воды, гигиенических средств. Женщины не могут себе позволить такой же уход, какой был бы дома», — объяснил эксперт.
Гагин обратил внимание на то, что женщины физически слабее мужчин.
«Экипировка штурмовика либо пехотинца весит прилично, это десятки килограмм, с которыми нужно перемещаться, вести бой, закрепляться где-то, обустраивать свой быт. И, конечно, женщинам в таких условиях намного тяжелее и чаще всего не выдерживают», — отметил он.
При этом, как подчеркнул Гагин, по международному военному праву статус женщины на передовой не отличается от статуса мужчины, права и обязанности у них идентичны.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о том, что украинские военные на линии боевого соприкосновения насилуют мобилизованных выпускниц медицинского университета Харькова.