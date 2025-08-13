В МВД рассказали об схеме обмана детей телефонными мошенниками

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку переводят деньги родителей на счета мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, ребенок одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры.
Желая забрать «приз», девочка открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция. «По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному», — говорится в материалах.
Отмечается, что позже с несовершеннолетней связалась мошенница и в результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.