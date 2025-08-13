На Димитровском мосту в Новосибирске появится разделительное ограждение

В текущем году подрядчиком выступает крупная дорожно-строительная компания «Автодорремонт Техно». Работы ведутся в круглосуточном режиме, на объекте задействовано не менее 60 специалистов. В рамках проекта будет произведена полная замена изношенного дорожного полотна, вплоть до плиты пролетного строения. Существующая конструкция будет демонтирована, после чего уложат выравнивающий слой, гидроизоляцию и два слоя асфальта. Также будет установлено разделительное ограждение по центру моста, о котором давно просили жители города. В правительстве подчеркнули, что ширина моста позволяет это реализовать.