На Димитровском мосту в Новосибирске появится разделительное ограждение

Дорожники намерены работать на Димитровском мосту в Новосибирске до начала зимы.
Новосибирские дорожные службы планируют продолжать работы на Димитровском мосту до наступления заморозков. Следующий этап реконструкции запланирован на середину марта 2026 года.
Как сообщили в правительстве Новосибирской области, зимой для автомобилистов будут доступны все шесть полос движения.
Ранее работы, выполненные предыдущим подрядчиком на одной из полос, пришлось переделывать из-за некачественного бетонирования и последующего прекращения работ. Покрытие восстанавливалось полностью.
В текущем году подрядчиком выступает крупная дорожно-строительная компания «Автодорремонт Техно». Работы ведутся в круглосуточном режиме, на объекте задействовано не менее 60 специалистов. В рамках проекта будет произведена полная замена изношенного дорожного полотна, вплоть до плиты пролетного строения. Существующая конструкция будет демонтирована, после чего уложат выравнивающий слой, гидроизоляцию и два слоя асфальта. Также будет установлено разделительное ограждение по центру моста, о котором давно просили жители города. В правительстве подчеркнули, что ширина моста позволяет это реализовать.
В этот раз схема движения во время ремонта была изменена: вместо шести узких полос организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Анализ транспортного потока позволил открывать полосы в соответствии с интенсивностью движения.
Напомним, что весь объем работ разбит на три года. Общая стоимость контракта превышает 600 миллионов рублей, из которых 300 миллионов выделено на текущий год, 30 миллионов — на 2026 год и 270 миллионов — на 2027 год. Существует высокая вероятность завершения ремонта в следующем году при условии своевременного финансирования.