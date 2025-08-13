Депутат Нилов: Порядок расчета среднего заработка в РФ изменится с 1 сентября

Также начнет действовать правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия, согласно которому средняя дневная зарплата будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце. Помимо этого, для вычисления среднего заработка на выходное пособие умножается средняя часовая заработная плата на среднее число рабочих часов месяца в году. В остальном правила расчета не изменятся.