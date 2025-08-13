Депутат Нилов: Порядок расчета среднего заработка в РФ изменится с 1 сентября

С 1 сентября вступает в силу новый порядок определения средней заработной платы. Он содержит ряд плюсов для работников, сообщил глава комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— Одно из изменений — включение в расчет средней заработной платы не только премий, но и денежных поощрений сотрудника. Это плюс для работника очевидный, — цитирует его ТАСС.
Также начнет действовать правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия, согласно которому средняя дневная зарплата будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце. Помимо этого, для вычисления среднего заработка на выходное пособие умножается средняя часовая заработная плата на среднее число рабочих часов месяца в году. В остальном правила расчета не изменятся.
Явным плюсом является и то, что утрачивают свою силу все действовавшие в данной сфере старые нормативно-правовые акты, подчеркнул парламентарий в беседе с агентством.
Работодателей, которые на незаконном основании лишили работника премии, могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за невыплату заработной платы. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров.