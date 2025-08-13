Ричмонд
Интернет от Илона Маска: Starlink официально заработал в Казахстане

Сегодня, 13 августа, компания Starlink официально начала предоставлять спутниковый интернет на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

Источник: Getty Images

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, 13 августа компания Starlink официально начал предоставление услуг спутникового интернета на территории нашей страны.

"Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX.

Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", — заявили в Минцифры.

