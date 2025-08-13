Красноярск и Нерюнгри свяжет дополнительный авиарейс

В настоящее время воздушное сообщение между городами осуществляется дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Все рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100. Нововведение позволит удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки между регионами в осенний период.