Красноярск и Нерюнгри свяжет дополнительный авиарейс

С 5 сентября по 24 октября 2025 года авиакомпания «Россия» расширит авиасообщение между Красноярском и якутским Нерюнгри.
Каждую пятницу будет выполняться дополнительный рейс, что увеличит частоту полетов до трех раз в неделю.
В настоящее время воздушное сообщение между городами осуществляется дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Все рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100. Нововведение позволит удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки между регионами в осенний период.
Пассажирам уже доступна возможность бронирования билетов на дополнительные рейсы через официальные каналы продаж авиакомпании. Отметим, что стоимость билетов начинается от 12 тысяч рублей.
