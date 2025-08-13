Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфекционист Жемчугов сказал, кому грозит менингококковая инфекция

Заражение чаще всего происходит в коллективах.

Источник: Аргументы и факты

Менингококковой инфекцией чаще всего болеют люди, которые являются членами организованных коллективов, отметил в разговоре с aif.ru доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Чаще всего болеют люди, которые являются членами организованных коллективов, потому что для заражение, нужен длительный контакт с носителем инфекции. Такое носитель покашливает, а люди заражаются. Это школьники в классах, студенты в аудиториях, в общежитиях, то есть там, где люди контактируют при отсутствии хорошей вентиляции», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что носитель может быть источником заражения на протяжении не только нескольких недель, но даже месяцев.

«Те, кто находится рядом с таким носителем, заражаются и могут заболеть уже в тяжелой форме», — добавил инфекционист.

Ранее Жемчугов объяснил, что сильная головная боль может быть симптомом менингококковой инфекции. Также он назвал другие симптомы этого заболевания.