Инфекционист Жемчугов сказал, кому грозит менингококковая инфекция

Менингококковой инфекцией чаще всего болеют люди, которые являются членами организованных коллективов, отметил в разговоре с aif.ru доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Чаще всего болеют люди, которые являются членами организованных коллективов, потому что для заражение, нужен длительный контакт с носителем инфекции. Такое носитель покашливает, а люди заражаются. Это школьники в классах, студенты в аудиториях, в общежитиях, то есть там, где люди контактируют при отсутствии хорошей вентиляции», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что носитель может быть источником заражения на протяжении не только нескольких недель, но даже месяцев.
«Те, кто находится рядом с таким носителем, заражаются и могут заболеть уже в тяжелой форме», — добавил инфекционист.
