Инфекционист Жемчугов сказал, кому грозит менингококковая инфекция

«Чаще всего болеют люди, которые являются членами организованных коллективов, потому что для заражение, нужен длительный контакт с носителем инфекции. Такое носитель покашливает, а люди заражаются. Это школьники в классах, студенты в аудиториях, в общежитиях, то есть там, где люди контактируют при отсутствии хорошей вентиляции», — объяснил он.