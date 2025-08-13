С Басты взыскали долги по коммуналке

Также 5 августа налоговая служба заблокировала три банковских счета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из-за задолженности, которую она медленно погашает. По данным источников, долг составил 283 тысячи рублей. Это не первый случай финансовых проблем спортсменки. Весной 2025 года ее долг перед ФНС достигал 1,5 млн рублей, но снизился до 818 тысяч после частичного погашения. В июне ФНС приостановила операции по счетам, затем Исинбаева выплатила 514 тысяч рублей. В прошлом году она закрыла долг в 465 тысяч рублей, избежав блокировки. Исинбаева, 28-кратная рекордсменка мира, проживает за границей, в основном в Испании. В начале 2025 года она вернулась в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова, с которым завоевала олимпийские награды, передает MK.RU.