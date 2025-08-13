Из правительства Омской области досрочно ушел высокопоставленный чиновник

Заместитель министра имущественных отношений Яков Ходос досрочно ушел со своего поста. Официально об отставке чиновника не сообщалось, однако его имя исчезло со страницы минимущества на сайте облправтельства.
Высокопоставленный чиновник был назначен на пост замминистра только в октябре 2025 года, его полномочия истекали только через год. Якоб Ходос является выходцем из ДНР и победителем кадрового конкурса «Лидеры России». В должности замминистра он курировал работу финансового-экономического блока, разработку предложений по повышению эффективности управления собственностью Омской области, финансово-экономический мониторинг деятельности хозяйственных обществ с областным участием и другие вопросы.
В июне минимущество возглавил Владимир Ершов, тогда же, как теперь стало известно, Ходос и покинул свой пост. Как сообщили в облправительстве «Омск-информу», должность он оставил по собственному желанию.