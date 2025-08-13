Из правительства Омской области досрочно ушел высокопоставленный чиновник

Высокопоставленный чиновник был назначен на пост замминистра только в октябре 2025 года, его полномочия истекали только через год. Якоб Ходос является выходцем из ДНР и победителем кадрового конкурса «Лидеры России». В должности замминистра он курировал работу финансового-экономического блока, разработку предложений по повышению эффективности управления собственностью Омской области, финансово-экономический мониторинг деятельности хозяйственных обществ с областным участием и другие вопросы.