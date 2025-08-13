Солдаты нацгвардии начали прибывать в Вашингтон для выполнения указа Трампа

Военные нацгвардии Соединённых Штатов начали прибывать в американскую столицу для выполнения спецуказа Дональда Трампа, сообщает NBC News.
По данным телеканала, пять военных автомобилей уже припаркованы в Вашингтоне. В материале утверждается, что нацгвардия будет находиться в городе до конца сентября текущего года.
Кроме того, автор публикации отметил, что «в большинстве случаев у военнослужащих не будет огнестрельного оружия».
Ранее Трамп заявил, что направляет нацгвардию Соединённых Штатов в Вашингтон для восстановления правопорядка. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер раскритиковала решение Трампа, она подчеркнула, что будет с этим бороться.
По словам шефа Пентагона Пит Хегсета, военные останутся в Вашингтоне так долго, как этого потребует Трамп.