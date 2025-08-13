Крымский мост — ситуация на утро среды

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию «Керчь Южная». Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.