Крымский мост — ситуация на утро среды

По состоянию на 6 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 643 транспортных средства. Ждать проезда придется более двух часов.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Накануне вечером на выезд из Крыма стояли более тысячи машин.
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию «Керчь Южная». Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.