Названа дата прощания в Перми с онкопсихологом Светланой Козыревой

Прощание с онкопсихологом Светланой Козыревой, умершей 10 августа, пройдёт в Перми 15 августа, сообщается на её странице в соцсетях.
Пост о похоронах разместили близкие Светланы. Проститься с известной пермячкой можно будет в Ремесленном дворе на улице Пермской, 80а. Церемония продлится с 13:00 до 15:00.
«Большая просьба прийти в светлых тонах. Света хотела, чтобы этот день был не скорбным и унылым, а светлым», — говорится в сообщении.
Светлану Козыреву похоронят на Южном кладбище — там состоится погребение урны с её прахом. Поминального обеда не будет.
Светлана Козырева известна как психолог, помогающая людям с онкологическими заболеваниями и их семьям, педагог, руководитель арт-пространства «НЕТЕАТР». Под постом, сообщающим о её кончине, сотни пермяков оставили скорбные комментарии, в которых сожалели о смерти Светланы и благодарили её за добрые дела.