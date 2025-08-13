Названа дата прощания в Перми с онкопсихологом Светланой Козыревой

Светлана Козырева известна как психолог, помогающая людям с онкологическими заболеваниями и их семьям, педагог, руководитель арт-пространства «НЕТЕАТР». Под постом, сообщающим о её кончине, сотни пермяков оставили скорбные комментарии, в которых сожалели о смерти Светланы и благодарили её за добрые дела.