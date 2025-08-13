Ричмонд
Красноярские школы полностью укомплектованы бесплатными учебниками к новому учебному году

Красноярский край завершил масштабную закупку учебной литературы для образовательных учреждений.

Как сообщили в региональном министерстве образования, на подготовку к новому учебному году выделено более 950 миллионов рублей, что позволило приобрести 1,6 миллиона экземпляров учебников.

Особое внимание уделено обновлению учебных пособий по истории для средних классов. Впервые с 5 по 9 класс ученики будут заниматься по единым учебникам, в которых расширены разделы о роли России в мировой истории, развитии науки и культуры. Современные издания дополнены QR-кодами, предоставляющими доступ к дополнительным образовательным материалам.

На сегодняшний день в школы региона уже поступило 292 тысячи обновленных учебников. Часть классов начнет обучение по новым пособиям уже в сентябре 2025 года, а полный переход на обновленную программу планируется завершить в течение двух лет.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае стартовала программа поддержки учителей с выплатами до 50 тысяч рублей.