Житель Новосибирской области не смог снять с учета автомобиль из-за своего долга

Только после полной выплаты задолженности судебный пристав-исполнитель снимет все запреты и ограничения. Важно учитывать, что снятие ограничений не происходит мгновенно в момент оплаты. В случае, если должник не погасит задолженность в установленный срок, арестованное имущество будет выставлено на торги, а вырученные средства пойдут на погашение долга.