Житель Новосибирской области не смог снять с учета автомобиль из-за своего долга

Бердчанин задолжал банку 130 000 рублей.
56-летний мужчина накопил задолженность перед банковским учреждением в размере 130 тысяч рублей. Несмотря на осведомленность о существующем долге, никаких шагов для его погашения он не предпринимал. В ходе проверки выяснилось, что на имя должника зарегистрирован автомобиль марки Volkswagen Passat.
Прибыв по адресу проживания неплательщика, судебные приставы обнаружили автомобиль во дворе. Должник попытался убедить их не изымать транспортное средство, утверждая, что продал его. Однако, руководствуясь действующим законодательством, приставы настояли на проведении исполнительных действий. Автомобиль был эвакуирован и передан на хранение взыскателю.
Спустя несколько дней должник обратился с просьбой снять ограничения на регистрационные действия с арестованным автомобилем, предоставив договор купли-продажи в качестве основания. Тем не менее, данный документ не является достаточным аргументом для отмены обременения. Для снятия ограничений необходимо полное погашение долга.
Только после полной выплаты задолженности судебный пристав-исполнитель снимет все запреты и ограничения. Важно учитывать, что снятие ограничений не происходит мгновенно в момент оплаты. В случае, если должник не погасит задолженность в установленный срок, арестованное имущество будет выставлено на торги, а вырученные средства пойдут на погашение долга.