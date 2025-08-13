Минюст прокомментировал изменения в законе о судебных представительствах

«Особо подчеркну, что нововведения сохранят право граждан лично представлять в суде собственные интересы и интересы своих близких родственников… Наше предложение о профессионализации судебного представительства нашло поддержку у научного и профессионального сообщества на Петербургском международном юридическом форуме, в Совете Федерации, и на ряде других серьезных площадок. Мы самым серьезным образом ранее обсуждали это с разными представителями юридической профессии: и с корпоративными юристами, юридическим консалтингом, Федеральной палатой адвокатов», — сказал Бесхмельницын в интервью РИА Новости.