Гагин рассказал про женский военный эскорт ВСУ

Женские «отряды комфорта» сопровождают боевиков ВСУ у линии боевого соприкосновения, отметил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«На Украине, как когда-то в наполеоновской армии, так называемые “отряды комфорта” вполне узаконены, поэтому барышни для сексуальных услуг находятся в ВСУ рядом с передовой вполне легально», — рассказал он.
По словам военно-политического эксперта, девушки из подобного «отряда комфорта» фотографировались и записывали видео во время нападения ВСУ на Курскую область.
«В Сети в прошлом году появилось очень много фотографий и видео, которые записывали юные девушки в форме ВСУ, иногда — в форме националистических батальонов. Они стояли с оружием в руках на улицах Суджи и других населенных пунктов в Курской области, в которые тогда вошел противник. Обратите внимание, что все эти барышни были с замечательным макияжем, с идеальным маникюром, и форма на них была достаточно новая. Оружие они держали в руках, не совсем так, как его держат боевики-мужчины. Это говорит о том, что для этих женщин вообще в новинку носить эту форму, в новинку держать это оружие. Либо это были постановочные кадры для украинского ЦИПСО, либо это были барышни каких-то военачальников, своего рода военный эскорт, которым, скорее всего, и являлись», — отметил Гагин.
Как уточнил военно-политический эксперт, офицеры ВСУ нередко трудоустраивают своих подруг, они имеют звание, должности.
«Некоторое время назад был серьезный скандал с одной барышней, которая служила в пограничной службе Украины. Она была старшим офицером этой службы, а при этом на ее страницах социальных очень много было фотографий с ее высокопоставленным любовником из этой же службы. То есть, служила только на бумаге, что возмущало ее коллег из пограничной службы, из ВСУ. В итоге это все плохо закончилось и для нее, и для ее покровителя», — добавил Гагин.
