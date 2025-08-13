Ричмонд
В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников на выходные дни

Депутат Миронов предложил снизить нагрузку на школьников и учителей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили снизить нагрузку на школьников за счет отмены занятий по субботам, а также отмены домашних заданий на выходные дни. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

«Для снижения нагрузки на школьников необходимо исключить учебные занятия по субботам, а также домашние задания на выходные дни», — сказал Миронов РИА Новости, указав также на необходимость снизить нагрузку на педагогов и повысить их зарплаты.

При этом вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил доплачивать учителям, которые отказываются от практики традиционных домашних заданий и применяют вместо этого инновационные методики.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил, что школьные домашние задания постепенно теряют свою эффективность из-за широкого доступа к готовым решениям в интернете.

Тем временем педагог Екатерина Тихонова объяснила, зачем нужны домашние задания в школе.