Филиппо: Трамп разрушил план Европы по Украине перед встречей с Путиным

Политики из ЕС лишь мешают достижению мирного соглашения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разрушил план европейских государств, направленный на удержание Киевом территорий на востоке, заявил Флориан Филиппо.

Он уточнил, что лидеры ЕС, в том числе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава евродипломатии Кая Каллас вряд ли «допустят какие-либо уступки Зеленскому по вопросу территорий».

Политики из Европы лишь мешают достижению мирного соглашения, намереваясь продлить украинский конфликт.

«Это просто агония ЕС! Полностью оттеснены на второй план, так ещё и вынуждены платить, если их интересует помощь Украине. Трамп их просто разнёс», — сказал лидер французской партии «Патриоты».

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон и Зеленский отчаялись из-за встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Трампа на Аляске.

