Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ намерены изменить закон о судебных представительствах: о нововведениях

В Минюсте прояснили ситуацию с правом граждан лично представлять интересы в суде.

Источник: Комсомольская правда

В России планируют внести изменения в закон о судебных представительствах. При этом законопроект не затронет право граждан лично представлять свои интересы в суде. Об этом заявил заместитель главы Минюста РФ Максим Бесхмельницын в беседе с РИА Новости.

Замминистра пояснил, что граждане также смогут представлять в суде интересы близких родственников. Помимо прочего, предложенные изменения не будут распространены на споры, рассматриваемые мировыми судами.

«Наше предложение о профессионализации судебного представительства нашло поддержку у научного и профессионального сообщества на Петербургском международном юридическом форуме, в Совете Федерации, и на ряде других серьезных площадок. Мы самым серьезным образом ранее обсуждали это с разными представителями юридической профессии: и с корпоративными юристами, юридическим консалтингом, Федеральной палатой адвокатов», — заверил Максим Бесхмельницын.

В Минюсте также рассмотрят предложение упростить процесс идентификации личности по паспорту. В РФ могут закрепить правило, согласно которому для подтверждения личности достаточно указать лишь серию и номер документа.