Экологический кодекс под контролем: в Астане проверили стройплощадки

В Астане в рамках проекта «Таза Қазақстан» прошло рейдовое мероприятие по объектам строительства, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Источник: Gov

Рейд организован Управлением охраны окружающей среды и природопользования Астаны совместно с Департаментом полиции и районными акиматами, передает DKNews.kz.

Главная цель — наведение порядка в городской среде, предотвращение образования несанкционированных свалок и обеспечение соблюдения требований экологического кодекса РК всеми организациями.

В ходе проверки был обследован ряд объектов строительства, в том числе территория строящихся жилых комплексов, в некоторых выявлены нарушения. В частности, зафиксированы факты сброса бетонных отходов в запрещенное место при строительных работах, отсутствие оборудования для мойки колес строительного транспорта, вывоз мусора на несанкционированные площадки. На ответственных работников строительных объектов наложены штрафы.

«Также выяснилось, что у некоторых компаний нет контракта на вывоз строительных отходов. В этом случае в соответствии со статьей 505 Кодекса РК об административных правонарушениях дается время для решения вопроса»,-отметил представитель Управления охраны окружающей среды и природопользования.

Принятые меры направлены на сокращение числа незаконных свалок, повышение экологической культуры бизнеса и формирование комфортной городской среды.