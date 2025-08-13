Экологический кодекс под контролем: в Астане проверили стройплощадки

Рейд организован Управлением охраны окружающей среды и природопользования Астаны совместно с Департаментом полиции и районными акиматами, передает DKNews.kz.
Главная цель — наведение порядка в городской среде, предотвращение образования несанкционированных свалок и обеспечение соблюдения требований экологического кодекса РК всеми организациями.
В ходе проверки был обследован ряд объектов строительства, в том числе территория строящихся жилых комплексов, в некоторых выявлены нарушения. В частности, зафиксированы факты сброса бетонных отходов в запрещенное место при строительных работах, отсутствие оборудования для мойки колес строительного транспорта, вывоз мусора на несанкционированные площадки. На ответственных работников строительных объектов наложены штрафы.
«Также выяснилось, что у некоторых компаний нет контракта на вывоз строительных отходов. В этом случае в соответствии со статьей 505 Кодекса РК об административных правонарушениях дается время для решения вопроса»,-отметил представитель Управления охраны окружающей среды и природопользования.
Принятые меры направлены на сокращение числа незаконных свалок, повышение экологической культуры бизнеса и формирование комфортной городской среды.