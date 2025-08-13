Ричмонд
В Красноярске открыли новый корпус школы № 149 на 1100 мест

Стало известно, что в Красноярске введен в эксплуатацию новый корпус школы № 149 на улице Взлетной.

Образовательное учреждение успешно прошло все проверки Службы строительного надзора и готово принять учеников.

Трехэтажное здание рассчитано на 1100 учащихся и станет важным дополнением к существующей инфраструктуре 149-й школы. Его открытие позволит значительно разгрузить учебный процесс в одном из самых густонаселенных микрорайонов города.

Это уже второй новый образовательный объект, введенный в эксплуатацию в этом году — ранее департамент градостроительства сдал школу на улице 8 Марта. Как сообщили в городском управлении образования, в 2026 году планируется завершить строительство крупного образовательного комплекса в микрорайоне «Тихие Зори», который сможет принять 1550 учеников.

Ранее рассказывали, что красноярские школы полностью укомплектованы бесплатными учебниками к новому учебному году.