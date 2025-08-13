В Красноярске открыли новый корпус школы № 149 на 1100 мест

Это уже второй новый образовательный объект, введенный в эксплуатацию в этом году — ранее департамент градостроительства сдал школу на улице 8 Марта. Как сообщили в городском управлении образования, в 2026 году планируется завершить строительство крупного образовательного комплекса в микрорайоне «Тихие Зори», который сможет принять 1550 учеников.