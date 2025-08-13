В «Роскачестве» рассказали, как защитить аккаунт на «Госуслугах»

«Для начала необходимо создать надежный пароль, сочетающий буквы разных регистров, цифры и специальные символы, избегая простых и предсказуемых комбинаций. Кроме того, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе “Безопасность”. Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту, даже если злоумышленники узнают ваш пароль», — говорится в сообщении.