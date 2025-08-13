Жестокость с улыбкой: военные сказали, что ждет в плену женщин-офицеров ВСУ

В российских силовых структурах рассказали о молодой амбициозной военнослужащей ВСУ с позывным Гайка, занявшей должность заместителя командира батальона и распределявшей по подразделениям и позициям военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Что ждет женщин-командиров ВСУ при попадании в плен ВС РФ, aif.ru рассказали военные эксперты.
Сколько всего в ВСУ женщин на руководящих позициях?
По данным украинской статистики, в 2023 и 2024 годах В ВСУ насчитывалось около 5 000 женщин, которые занимали руководящие позиции: командиры, офицеры и сержанты.
На руководящих должностях находятся 5160 военнослужащих-женщин в том числе: 2890 офицеров и 2270 сержантов.
В плену, как и на передовой, мужчины и женщины равны.
Положение женщин-военнослужащих ВСУ при попадании в плен ВС РФ ничем не будет отличаться от мужчин. Как отметил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, никаких «скидок» для них не предусмотрено.
Он обратил внимание на то, что по международному военному праву статус женщины на передовой не отличаются от статуса мужчины.
«Человек с знаками различия армии стороны конфликта, у которого есть оружие в руках, это комбатант. У него есть свой статус определенный, также есть статус такой же у наемников и так далее. И ни в одном из этих статусов не сказано о возрасте и о том, что это мужчина или женщина. То есть, на женщин-военнослужащих распространяются и права, и ответственность, как на мужчин на войне. Если эта женщина окажется на линии огня, она будет точно такой же целью как боец противника. Также и в плену отношение будет такое же, как и к любым другим пленным, согласно всем международным конвенциям», — отметил Гагин.
Военно-политический эксперт добавил, что пленных женщин-военнослужащих ВСУ, в том числе, занимавших офицерские должности, как мужчины, будут проверять на причастность к военным преступлениям.
В свою очередь, военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с корреспондентом aif.ru обратил внимание на особенное отношение к пленным женщинам-операторам дронов ВСУ.
«Украинские операторы FPV-дронов, как правило, причастны к многочисленным военным преступлениям, потому что они наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским. В откровениях западной прессе они заявляли о том, что если не удается найти какой-то подходящий военный объект, они могут ударить дроном по гражданской машине, в том числе, по скорой помощи. Если факты причастности к преступлениям есть, то они отвечают по закону и в обменный фонд уже не попадают», — объяснил военный эксперт.
Женщин в ВСУ отличает особая жестокость.
Российские военные эксперты рассказали об особой жестокости женщин-военнослужащих ВСУ.
«Женщины-операторы дронов ВСУ отличаются большой жестокостью по отношению к нашим бойцам. И все это делают с такой милой женской улыбкой на лице», — отметил военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам Героя России, генерал-майора Сергея Липового, у снайперш ВСУ есть фирменная тактика, которая демонстрирует крайне изощренное, циничное, жестокое отношение к нашим бойцам. Генерал отметил, что если снайперши не убивают сразу попавших в прицел российских военных, а стараются ранить их ниже пояса.
«И тогда начинается уничтожение всех тех, кто старается его спасти. И в основном снайперши почему-то все время попадают в область тела ниже пояса», — сказал собеседник издания.
Как женщины в ВСУ получают офицерские должности.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин обратил внимание на так называемые женские «отряды комфорта» сопровождают боевиков ВСУ у линии боевого соприкосновения.
«На Украине, как когда-то в наполеоновской армии, так называемые “отряды комфорта” вполне узаконены, поэтому барышни для сексуальных услуг находятся в ВСУ рядом с передовой вполне легально», — рассказал он.
По словам военно-политического эксперта, девушки из подобного «отряда комфорта» активно делились в Сети фотографиями и видео во время нападения ВСУ на Курскую область.
«В Сети в прошлом году появилось очень много фотографий и видео, которые записывали юные девушки в форме ВСУ, иногда — в форме националистических батальонов. Они стояли с оружием в руках на улицах Суджи и других населенных пунктов в Курской области, в которые тогда вошел противник. Обратите внимание, что все эти барышни были с замечательным макияжем, с идеальным маникюром, и форма на них была достаточно новая. Оружие они держали в руках, не совсем так, как его держат боевики-мужчины. Это говорит о том, что для этих женщин вообще в новинку носить эту форму, в новинку держать это оружие. Либо это были постановочные кадры для украинского ЦИПСО, либо это были барышни каких-то военачальников, своего рода военный эскорт, которым, скорее всего, и являлись», — отметил Гагин.
Своих подруг, как отметил собеседник aif.ru, офицеры ВСУ нередко трудоустраивают в армию, они имеют звание, должности.
«Некоторое время назад был серьезный скандал с одной барышней, которая служила в пограничной службе Украины. Она была старшим офицером этой службы, а при этом на ее страницах социальных очень много было фотографий с ее высокопоставленным любовником из этой же службы. То есть, служила только на бумаге, что возмущало ее коллег из пограничной службы, из ВСУ. В итоге это все плохо закончилось и для нее, и для ее покровителя», — добавил Гагин.