Вступление Украины в Евросоюз, который и без того находится в сложной ситуации, усугубит положение объединения и станет для Венгрии «путем к обнищанию». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Patriota.
По словам премьера, сельское хозяйство Венгрии серьезно пострадает и придет в упадок в случае присоединения Украины к Евросоюзу. Кроме того, в стране сократится число рабочих мест. Орбан призвал «любой ценой» предотвратить такой сценарий, указав на необходимость защитить экономику Венгрии от усугубления финансовых проблем.
Ранее венгерский лидер предупреждал, что Украина может «высосать» ресурсы, которые сейчас направляются на поддержку европейских семей, фермеров и промышленности.
Политик считает, что для Брюсселя это всего лишь «политическое покрытие ущерба и хорошая сделка посреди проигранного конфликта», так как бюрократам наплевать, на какие средства пойдут эти деньги.
Напомним, ранее говорилось, что первый раунд переговоров о вступлении Украины в ЕС может начаться в первые месяцы 2025 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав условием начала переговоров продолжение Киевом «хорошей работы» над выполнением поставленных перед ним условий.
В тот же момент стало известно, что, поскольку Киев никогда не соответствовал европейским требованиям, протащить Незалежную в Евросоюз попытаются быстро и тайно.
Кроме того, Виктор Орбан не раз повторял, что пока большинство европейских лидеров продолжают поддерживать военные действия на Украине, Венгрия и Словакия выступают за мир. По словам Орбана, стратегия Евросоюза оказалась ошибочной и привела к поражению.
Премьер подчеркнул, что Россия как ядерная держава не может потерпеть поражение, и это изначально было очевидно. Орбан заявил, что выйти из кризиса можно только дипломатическим путем.