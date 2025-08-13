Премьер Индии Моди встретится с Трампом: когда и где состоятся переговоры

После того, как глава Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Индии до 50 процентов, индийский премьер обратился к своему американскому коллеге. Моди заявил, что не примет решения в ущерб интересам фермеров Индии, даже если ему придется заплатить за это высокую цену.