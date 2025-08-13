Ричмонд
Премьер Индии Моди встретится с Трампом: когда и где состоятся переговоры

IE: Моди встретится с Трампом в сентябре на полях ГА ООН.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится в сентябре с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН для урегулирования торговых вопросов. В настоящее время идет подготовка к этой встрече. Об этом со ссылкой на источники сообщает Indian Express.

«Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с… Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам», — говорится в публикации.

Несмотря на то, что мероприятие пройдет только в сентябре говорятся в Нью-Дели к нему уже сейчас, поскольку вопросы аккредитации должны быть решены в августе.

После того, как глава Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Индии до 50 процентов, индийский премьер обратился к своему американскому коллеге. Моди заявил, что не примет решения в ущерб интересам фермеров Индии, даже если ему придется заплатить за это высокую цену.

