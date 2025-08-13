Ричмонд
Суд взыскал с рэпера Басты долг по коммунальным платежам

Рэпер Баста задолжал за квартиру, тепло и электричество.

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Баста должен погасить задолженность за квартиру и коммунальные платежи. Такое решение вынес суд в Москве.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. При этом сумма долга Басты и его жены Елены Пинской не указывается.

Сообщается, что долг будет взыскан в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Ранее сообщалось, что певица Жанна Агузарова попала в число неплательщиков коммуналки. Долг Агузаровой вырос настолько, что дело дошло до суда.

Судебные приставы также открыли производство в отношении певицы Земфиры* по неоплаченным счетам за коммунальные услуги.

Напомним, пени для граждан за просрочку с оплатой жилищно-коммунальных услуг останутся прежними до конца 2026 года, их повышения не будет.

А во от каких услуг ЖКХ можно законно отказаться, чтобы сэкономить на коммунальных платежах: подробная инструкция здесь на KP.RU.

*Внесена в список физических лиц, признанных иноагентами в РФ.