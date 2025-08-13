Суд взыскал с рэпера Басты долг по коммунальным платежам

Рэпер Баста должен погасить задолженность за квартиру и коммунальные платежи. Такое решение вынес суд в Москве.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. При этом сумма долга Басты и его жены Елены Пинской не указывается.
Сообщается, что долг будет взыскан в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Ранее сообщалось, что певица Жанна Агузарова попала в число неплательщиков коммуналки. Долг Агузаровой вырос настолько, что дело дошло до суда.
Судебные приставы также открыли производство в отношении певицы Земфиры* по неоплаченным счетам за коммунальные услуги.
Напомним, пени для граждан за просрочку с оплатой жилищно-коммунальных услуг останутся прежними до конца 2026 года, их повышения не будет.
А во от каких услуг ЖКХ можно законно отказаться, чтобы сэкономить на коммунальных платежах: подробная инструкция здесь на KP.RU.
*Внесена в список физических лиц, признанных иноагентами в РФ.