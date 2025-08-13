Ричмонд
МЧС Казахстана усилило профилактику падений детей из окон

В летний период в стране участились случаи падения детей из окон многоквартирных жилых домов. Основной причиной трагедий, остаётся отсутствие должного контроля со стороны взрослых и оставление детей без присмотра, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

МЧС проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение таких происшествий. Сотрудниками на системной основе проводятся рейдовые мероприятия по жилым домам, в ходе которых с жителями проводится профилактическая беседа.

На территории республики реализуется акция «Безопасное окно», в рамках которой устанавливаются замки безопасности и специальные блокираторы в домах социально-уязвимых категорий населения. Спасателями МЧС с начала года по всей стране установлено 3 287 замков безопасности на окнах.

Особое внимание вопросам профилактики уделяется в мегаполисах.

Сотрудниками ДЧС г. Астана, ювенальной полицией совместно с представителями районных акиматов и МРЦ «Астана жастары» проведены профилактические рейдовые мероприятия в многоэтажных жилых домах. В ходе обхода специалисты провели разъяснительную работу с жителями, напомнив о важности соблюдения мер безопасности в квартирах, особенно в жаркое время года, когда окна и балконные двери часто остаются открытыми. Родителям и законным представителям были даны рекомендации по предотвращению несчастных случаев.

ДЧС города Алматы развернул профилактическую кампанию. Во всех школах и детсадах прошли уроки и обучающие игры по правилам безопасного поведения, проведены встречи с жителями. Работает «Мобильная школа безопасности», обучено более 100 детей в лагерях. Проведена SMS-рассылка с напоминанием о мерах безопасности.

Спасатели ДЧС Атырауской области проводят обход жилых домов и разъяснительную работу. Во время рейда они разъясняют родителям правила безопасности и раздают специальные памятки. Некоторым семьям бесплатно устанавливаются защитные крепления для окон.

Спасатели ДЧС Туркестанской области проводят разъяснительную работу среди жителей многоэтажных жилых домов о соблюдении требований пожарной безопасности, безопасном поведении в быту.

МЧС призывает гражданам быть максимально внимательными к детям, особенно в летний период. Безопасность ребёнка — в руках взрослых. Простые меры предосторожности способны сохранить жизнь.