МЧС Казахстана усилило профилактику падений детей из окон

МЧС проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение таких происшествий. Сотрудниками на системной основе проводятся рейдовые мероприятия по жилым домам, в ходе которых с жителями проводится профилактическая беседа.
На территории республики реализуется акция «Безопасное окно», в рамках которой устанавливаются замки безопасности и специальные блокираторы в домах социально-уязвимых категорий населения. Спасателями МЧС с начала года по всей стране установлено 3 287 замков безопасности на окнах.
Особое внимание вопросам профилактики уделяется в мегаполисах.
Сотрудниками ДЧС г. Астана, ювенальной полицией совместно с представителями районных акиматов и МРЦ «Астана жастары» проведены профилактические рейдовые мероприятия в многоэтажных жилых домах. В ходе обхода специалисты провели разъяснительную работу с жителями, напомнив о важности соблюдения мер безопасности в квартирах, особенно в жаркое время года, когда окна и балконные двери часто остаются открытыми. Родителям и законным представителям были даны рекомендации по предотвращению несчастных случаев.
ДЧС города Алматы развернул профилактическую кампанию. Во всех школах и детсадах прошли уроки и обучающие игры по правилам безопасного поведения, проведены встречи с жителями. Работает «Мобильная школа безопасности», обучено более 100 детей в лагерях. Проведена SMS-рассылка с напоминанием о мерах безопасности.
Спасатели ДЧС Атырауской области проводят обход жилых домов и разъяснительную работу. Во время рейда они разъясняют родителям правила безопасности и раздают специальные памятки. Некоторым семьям бесплатно устанавливаются защитные крепления для окон.
Спасатели ДЧС Туркестанской области проводят разъяснительную работу среди жителей многоэтажных жилых домов о соблюдении требований пожарной безопасности, безопасном поведении в быту.
МЧС призывает гражданам быть максимально внимательными к детям, особенно в летний период. Безопасность ребёнка — в руках взрослых. Простые меры предосторожности способны сохранить жизнь.