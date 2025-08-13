МЧС Казахстана усилило профилактику падений детей из окон

Сотрудниками ДЧС г. Астана, ювенальной полицией совместно с представителями районных акиматов и МРЦ «Астана жастары» проведены профилактические рейдовые мероприятия в многоэтажных жилых домах. В ходе обхода специалисты провели разъяснительную работу с жителями, напомнив о важности соблюдения мер безопасности в квартирах, особенно в жаркое время года, когда окна и балконные двери часто остаются открытыми. Родителям и законным представителям были даны рекомендации по предотвращению несчастных случаев.