Новосибирец пойдет под суд за нетрезвую езду на квадроцикле

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска одобрила обвинительное заключение по уголовному делу против 40-летнего местного гражданина. Ему предъявлено обвинение по статье о вождении автомобиля в нетрезвом виде. Также он ранее уже был лишен прав.