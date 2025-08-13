Новосибирец пойдет под суд за нетрезвую езду на квадроцикле

Сибиряк был задержан в Дзержинском районе, он заявил, что пил квас и от медосвидетельствования отказался.
Прокуратура Дзержинского района Новосибирска одобрила обвинительное заключение по уголовному делу против 40-летнего местного гражданина. Ему предъявлено обвинение по статье о вождении автомобиля в нетрезвом виде. Также он ранее уже был лишен прав.
Следствие выяснило, что 29 июня 2025 года обвиняемый, управлял квадроциклом «BOSS ATV 300» в Дзержинском районе Новосибирска, где и был остановлен сотрудниками дорожной полиции.
Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, объяснив это тем, что пил домашний квас. В результате он был отстранен от управления транспортным средством.
Для гарантии возможной конфискации квадроцикла на него был наложен арест.
Уголовное дело передано в Дзержинский районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.