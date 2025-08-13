В России планируют ввести обязательную надбавку для ряда работников культуры

Работники культуры, имеющие трудовой стаж от 15 лет и государственные или ведомственные награды, могут получить поощрение. Член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов предложил ввести для указанных лиц надбавку к зарплате. Об этом говорится в письме, адресованном министру культуры Ольге Любимовой, передает ТАСС.
В документе указано, что надбавку смогут установить не все учреждения данной области. По словам сенатора, не каждое заведение имеет на это средства. Поэтому предлагается рассмотреть введение надбавки за счет средств федерального бюджета.
«Указанная надбавка представляется справедливой, способствующей развитию культуры в Российской Федерации и поддерживает отечественных работников культуры», — заключил Айрат Гибатдинов.
Депутат Ярослав Нилов напомнил, что с сентября изменится порядок расчета среднего заработка. Так, расчет будет складываться из премий и денежных поощрений. Помимо прочего, введут правило определения средней зарплаты для выплаты выходного пособия.