Грозы, град и дожди накроют Башкирию

Синоптики передали прогноз погоды передали на ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие три дня ожидают ухудшение погоды. По предоставленным данным, 13, 14 и 15 августа обещают грозы, дожди и град.

В среду, 13 августа, ожидают град, грозы и дожди. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем поднимется до +17, +22°.

В четверг, 14 августа, спрогнозировали также приход гроз и дождей. Температура воздуха ночью будет +8, +13°, днем +17, +22°.

В последний рабочий день недели, 15 августа, ожидают грозы и дожди с северным ветром. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +17,+22°.

