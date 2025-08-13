Грозы, град и дожди накроют Башкирию

В Башкирии в ближайшие три дня ожидают ухудшение погоды. По предоставленным данным, 13, 14 и 15 августа обещают грозы, дожди и град.
В среду, 13 августа, ожидают град, грозы и дожди. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем поднимется до +17, +22°.
В четверг, 14 августа, спрогнозировали также приход гроз и дождей. Температура воздуха ночью будет +8, +13°, днем +17, +22°.
В последний рабочий день недели, 15 августа, ожидают грозы и дожди с северным ветром. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +17,+22°.
