Игроки из РПЛ против 17-летней истории без трофеев: почему стоит смотреть Суперкубок УЕФА

Хвича Кварацхелия — игрок сборной Грузии, его связь с Россией хорошо известна. До перехода в «Наполи», где он стал звездой европейского масштаба, Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Именно в России его заметили скауты топ-клубов Европы, и именно здесь он начал формироваться как универсальный фланговый атакующий полузащитник мирового класса.