Игроки из РПЛ против 17-летней истории без трофеев: почему стоит смотреть Суперкубок УЕФА

Матч пройдет в Италии.
Впервые в истории в матче за Суперкубок УЕФА встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдет 14 августа 2025 года на стадионе «Фриули» в итальянском Удине. Для обеих команд — это дебют в этом турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. Почему стоит смотреть этот матч и причем тут Россия — в материале URA.RU.
Почему они?
Парижский клуб завоевал право сыграть в Суперкубке после первой в своей истории победы в Лиге чемпионов. В финале ПСЖ разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0. «Тоттенхэм», в свою очередь, стал обладателем Лиги Европы, обыграв в решающем матче «Манчестер Юнайтед» и прервав 17-летнюю серию без трофеев.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Челси" выиграл Клубный чемпионат мира, разгромив в финале ПСЖ.
Форма команд.
В текущем сезоне ПСЖ уверенно доминировал на европейской арене, оформив требл (выиграл три трофея): клуб выиграл национальный чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов, при этом одержав одну из самых крупных побед в истории финалов турнира. Для «Тоттенхэма» этот сезон стал настоящим испытанием: команда провела сложный год в английской Премьер-лиге, но сумела собраться к решающим матчам и добиться долгожданного трофея под руководством тренера Анге Постекоглу.
Связь с Россией.
Оба клуба довольно-таки близко связаны с Россией. Так, в Англии с 2008 по 2012 года «зажигал» российский форвард Роман Павлюченко. Он провел 113 матчей, забил 42 гола и отдал 10 результативных передач. В составе «шпор» он становился лучшим бомбардиром Кубка английской лиги сезона 2008/2009.
В 2005 же году российский полузащитник Сергей Семак подписал контракт с ПСЖ. Задержался он там ненадолго. Уже в 2006 году он перешел в ФК «Москва».
В актуальном составе ПСЖ есть два игрока, которые тесно связаны с Россией. Во-первых, конечно, голкипер Матвей Сафонов. Летом 2024 года ПСЖ подписал Сафонова. Это был один из самых громких трансферов российского игрока в топ-5 лиг Европы за последнее десятилетие.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обнял российского футболиста.
Хвича Кварацхелия — игрок сборной Грузии, его связь с Россией хорошо известна. До перехода в «Наполи», где он стал звездой европейского масштаба, Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Именно в России его заметили скауты топ-клубов Европы, и именно здесь он начал формироваться как универсальный фланговый атакующий полузащитник мирового класса.
Где и как посмотреть.
Болельщики смогут посмотреть матч за Суперкубок УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Тоттенхэмом», который пройдет 14 августа 2025 года в итальянском городе Удине. Онлайн-трансляция финальной игры будет доступна на официальном сайте UEFA.com. Кроме того, прямую трансляцию предоставит стриминговый сервис «Okko Спорт», однако для доступа потребуется платная подписка. Российский телеканал «Матч ТВ» также опубликовал информацию о встрече и предложит болельщикам бесплатную онлайн-трансляцию на своем сайте.