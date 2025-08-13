В Ташкенте родители пожаловались на «двигающуюся назад» электронную очередь в детский сад

По словам родителей, ребёнок был поставлен в очередь в детский сад Юнусабадского района через Единый портал интерактивных государственных услуг. Однако спустя некоторое время очередь искусственно «отодвинулась назад». Чтобы восстановить право ребёнка на образование, семья попросила детского омбудсмена о помощи.
После запроса омбудсмена в Министерство юстиции семье было выдано направление в детский сад в установленном порядке. При этом в офисе омбудсмена отметили, что это не первый подобный случай — аналогичные жалобы от родителей поступают регулярно.
Любопытно, что ни Минюст, ни омбудсмен пока не пояснили, каким образом электронная очередь могла сдвигаться назад. Между тем в соцсетях множатся жалобы родителей, которые годами ждут своей очереди, а затем обнаруживают, что их место «отодвинуто».
По словам пользователей, чаще всего это происходит из-за приоритетного права так называемых «льготников». В эту категорию входят дети лиц с инвалидностью, многодетных семей, одиноких матерей, нуждающихся в соцзащите, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, студентов и педагогов, а также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Если в детском саду появляются свободные места, направления для этих категорий оформляются в первую очередь.
В общем, проблема с детскими садами в столице остаётся острой. Мест катастрофически не хватает, а ожидание растягивается на месяцы и даже годы. Пользователи иронизируют: «Вместо того чтобы строить новостройки, пора бы заняться строительством детских садов».