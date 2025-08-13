Ричмонд
NBC: Войска Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон для наведения порядка

Военные Национальной гвардии Соединенных Штатов начали прибывать в Вашингтон. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил канал NBC.

Уточняется, что Пентагон направил почти 800 военнослужащих для борьбы с преступностью в американской столице. Бойцы прибывают в штаб-квартиру Нацгвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия в полной экипировке.

— Хотя указ президента США Дональда Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военных уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября, — сообщили журналисты телеканала.

Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом американском городе Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также начали бросать камни и палки в сотрудников полиции, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города.

В ответ нацгвардия применила резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».

