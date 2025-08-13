Ученый: первые международные олимпийские игры прошли в Крыму около 2,5 тыс. лет назад

«Те игры, которые мы для упрощения называем олимпийскими, то есть — посвященные богам Олимпа, проводились по всей территории Ойкумены, так как были обязательным элементом греческого образа жизни. В том числе проводились они и в городах Боспора (Боспорское царство располагалось по обоим берегам Керченского пролива и в прилегающих районах — прим. ТАСС). И тут примечательно, что в письменных памятниках — и они найдены археологами и находятся в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике — упоминаются явно негреческие имена участников игр, проводившихся на Крымском полуострове», — рассказал Кыласов.