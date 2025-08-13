Ричмонд
Рассказываем, сколько будет длиться ограничение скорости интернета в Иркутской области

В Иркутской области скорость интернета снижена до особого распоряжения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ряде районов Иркутской области продолжает действовать ограничение скорости мобильного интернета до 256 Кбит/с. Пресс-служба Минцифры региона в телеграмм-канале губернатора Игоря Кобзева уточнила, что эти меры введены в целях усиления антитеррористической защиты и будут сохраняться до особого распоряжения.

Напомним, под ограничения попали населенные пункты Аларского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Шелеховского, Катангского и Жигаловского районов, а также Ангарского городского округа. При такой скорости пользователи могут отправлять текстовые сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также небольшие фотографии.

Для минимизации неудобств в затронутых районах развернуты точки доступа Wi-Fi. Кроме того, жители могут подключить проводной интернет через волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), доступные у различных операторов.

Чтобы жители оставались на связи, они могут пользоваться специальными точками, где интернет будет хорошо работать. Адреса здесь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья смогут увидеть метеорный поток в ночь на 14 августа.