Кому доступен региональный маткапитал и как его получить

Он отметил, что региональный материнский капитал является универсальной мерой поддержки, устанавливаемой субъектами РФ. По словам Говырина, эта помощь предоставляется при рождении или усыновлении второго и последующих детей и может быть использована на улучшение жилищных условий, в том числе для погашения ипотеки, оплату образования, формирование пенсионных накоплений матери, а также на приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью.