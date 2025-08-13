Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

За каждого такого члена семьи пенсионеру начисляется дополнительно треть фиксированной выплаты, но не более чем за трёх иждивенцев. Эту доплату можно оформить одновременно с назначением пенсии. Если же иждивенец появился уже после выхода на пенсию, необходимо обратиться в Социальный фонд.