В Новосибирске осудили банду экс-полицейских за вымогательство

В течение трех лет полицейские вымогали и получали взятки с предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в 2019, 2020 и 2022 годах сотрудники полиции систематически требовали и принимали незаконные вознаграждения от владельцев обувных и табачных магазинов.
Схема заключалась в организации проверочных закупок, конфискации продукции и последующем вымогательстве денежных средств за отказ от проведения полноценной проверки и возврат изъятого имущества.
Подсудимые получили от восьми до десяти лет заключения, а также штрафы от 4 до 15 млн.