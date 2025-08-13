Ричмонд
В Новосибирске осудили банду экс-полицейских за вымогательство

В течение трех лет полицейские вымогали и получали взятки с предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в 2019, 2020 и 2022 годах сотрудники полиции систематически требовали и принимали незаконные вознаграждения от владельцев обувных и табачных магазинов.

Схема заключалась в организации проверочных закупок, конфискации продукции и последующем вымогательстве денежных средств за отказ от проведения полноценной проверки и возврат изъятого имущества.

Подсудимые получили от восьми до десяти лет заключения, а также штрафы от 4 до 15 млн.