Красноярский ипподром ждет масштабная реконструкция к 400-летию города

Власти Красноярска ищут инвестора для масштабного обновления городского ипподрома, который планируется реконструировать к 400-летию города.
Проект оценивается в 1,7 миллиарда рублей, но окончательная стоимость станет известна только после разработки проектной документации.
Как сообщил премьер края Сергей Верещагин, Министерство сельского хозяйства РФ и АО «Росипподромы» уже подготовили дорожную карту реконструкции, которая сейчас проходит согласование. Корпорация развития Енисейской Сибири разработала инвестиционное предложение для привлечения внебюджетных средств.
В планы входит:
Реконструкция конного двора;
Строительство новой беговой дорожки и трибун;
Создание современного конноспортивного комплекса с манежем;
Возведение новых конюшен и спортивных полей.
Исторический ипподром, где первые бега прошли еще в конце XIX века, стал частью программы празднования 400-летия Красноярска. Однако вопрос, удастся ли завершить все работы к юбилейным мероприятиям, остается открытым — все зависит от скорости поиска инвестора и согласования проектной документации.
«Объект непростой, стоимость его реконструкции будет понятна только после разработки проектно-сметной документации», — отметил Верещагин. Потенциальным инвесторам предлагается рассмотреть возможность участия в проекте, который должен не только сохранить историческое наследие, но и создать современный центр конного спорта в Сибири.