Красноярский ипподром ждет масштабная реконструкция к 400-летию города

Исторический ипподром, где первые бега прошли еще в конце XIX века, стал частью программы празднования 400-летия Красноярска. Однако вопрос, удастся ли завершить все работы к юбилейным мероприятиям, остается открытым — все зависит от скорости поиска инвестора и согласования проектной документации.